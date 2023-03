Caltanissetta, migranti centro Pian del Lago appiccano incendio per protesta

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine

Tiene banco più che mai, in questi giorni, la questione migranti. Un flusso senza fine, con Lampedusa terra di frontiera alle prese con una situazione a vicina al collasso. A fare registrare un caso spiacevole è però questa volta il Cpr (Centro per i rimpatri) di Pian del Lago a Caltanissetta. Questa mattina alcuni ospiti hanno appiccato un incendio fortunatamente senza conseguenze.

Proteste per i rimpatri

A quanto pare alcuni ospiti stranieri per protesta, in vista dei rimpatri, hanno dato alle fiamme lenzuola, suppellettili e quanto hanno trovato all’interno del padiglione A della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, altri mezzi delle forze dell’ordine in supporto alle pattuglie presenti nel campo, e un’ambulanza del 118 per eventuali emergenze. A quanto pare però nessuno è rimasto ferito e l’incendio è stato spento immediatamente anche grazie al sistema presente nella struttura.