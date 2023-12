Per i nisseni un Natale all’insegna della solidarietà

Successo per l’iniziativa della Croce rossa italiana finalizzata a raccogliere beni alimentari da distribuire alle famiglie della città più bisognose. Un risultato che premia l’impegno profuso dai volontari e dagli altri partner dell’iniziativa

CALTANISSETTA – Ha riscosso ancora una volta un grande successo la raccolta alimentare promossa dalla Croce rossa italiana, Comitato di Caltanissetta organizzazione di volontariato, che grazie alla collaborazione dei supermercati locali ha dato un importante contributo alla costante richiesta di aiuto da parte degli indigenti della comunità nissena.

Grande successo della raccolta alimentare

Con la raccolta è stato infatti possibile rimpinguare il magazzino viveri del Comitato, sede del servizio di distribuzione dei beni di prima necessità, che, visti i momenti di forte crisi, era carente di parecchi prodotti alimentari, ma ciò nonostante eroga normalmente due volte settimana e vede impegnati i volontari in questa importante attività.

Raccolte oltre nove tonnellate di cibo

I cittadini nisseni hanno risposto con grande senso di solidarietà a questo evento ed è stato possibile raccogliere oltre nove tonnellate di prodotti alimentari, che saranno distribuite nei prossimi mesi alle famiglie in difficoltà, già censite dal comitato di Caltanissetta sono prossime alle 1.100, nettamente in aumento dopo l’emergenza Covid-19.

La Croce rossa attenta ai cittadini in difficoltà

Come evidenziato dall’associazione, da anni il servizio di distribuzione alimentare della Croce rossa italiana risulta essere un’indiscussa realtà attenta a tutti i cittadini in difficoltà che si rivolgono allo sportello di inclusione sociale del comitato per ricevere i beni di prima necessità distribuiti in via Tomasi di Lampedusa 64 e nei vari gruppi territoriali.

L’impegno costante dei volontari coinvolti ha permesso di pianificare con il contributo del Comune importanti attività al servizio degli indigenti, operando in sinergia anche con altri enti caritatevoli della comunità per dare una risposta certa ai bisogni dei cittadini.

“Il lavoro di squadra – ha detto il presidente della Croce rossa nissena, Nicolò Piave – coordinato egregiamente dallo staff di inclusione sociale della Croce rossa italiana di Caltanissetta, delle Istituzioni locali e delle associazioni di genere, permette di avere un’ampia visione dei bisogni assistenziali, un maggiore controllo e una capillare azione cercando di arrivare a tutte le fasce più deboli, soprattutto in questo periodo vicino alle festività natalizie, ove saranno predisposte delle attività di cucina per le famiglie indigenti”.

L’associazione ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento in primis ai cittadini che hanno onorato il simbolo della Croce rossa italiana donando con amore e generosità, ai referenti Cri che sono spesi nell’organizzazione, ai 65 volontari impegnati per l’intera giornata. Un ringraziamento rivolto anche ai gruppi della grande distribuzione per la sensibilità dimostrata e per aver fornito la disponibilità a raccogliere nei punti vendita, fornendo la massima collaborazione possibile.