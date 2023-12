Caltanissetta, nuove deleghe nell’Amministrazione Gambino

Il sindaco ha ridistribuito le cariche assessoriali dopo le dimissioni di Ettore Maria Garozzo, che ha lasciato l’Esecutivo cittadino senza nascondere le proprie perplessità e amarezza

CALTANISSETTA – Sono state rimodulate le deleghe degli assessori comunali a seguito delle dimissioni dell’assessore Ettore Maria Garozzo. Dimissioni motivate, come si legge nella Pec inviata al sindaco “per coerenza con la sua storia politica in città e per sancire definitivamente la non condivisione di metodiche dicotomiche internamente alla Giunta”.

Con il Decreto sindacale numero 118 di quest’anno, dunque, il primo cittadino ha tenuto per sé le deleghe ai Rapporti istituzionali, ai Rapporti con il Consiglio comunale, all’Urbanistica e agenda urbana, aggiungendo Cultura, Teatro e Scuola.

Confermata vice sindaco Grazia Giammusso, che con la nuova rimodulazione vede assegnata la delega alle Pari opportunità oltre quelle sinora gestite delle Attività produttive, Università e turismo. Nuova assegnazione anche per l’assessore Concetta Andaloro, che rispetto alle deleghe precedentemente assegnate (Politiche sociali e Terzo settore, Politiche abitative vivibilità e Decoro urbano, Servizi cimiteriali, Patrimonio e Randagismo) vede aggiungersi quella ai Quartieri.

Invariate le deleghe dell’assessore Fabio Caracuasi, che continuerà a occuparsi di Sport, Politiche giovanili, Fiere ed eventi, mentre c’è una nuova delega anche per l’assessore Marcello Frangiamone, che ha aggiunto Transazione ecologia a quelle sinora gestite, ovvero Transizione energetica, Lavori pubblici, Edilizia, Protezione civile, Igiene urbana e Valorizzazione siti minerari. Per l’assessore Salvatore Giuseppe La Mensa si aggiunge la delega alla partecipazione oltre a quelle sinora svolte riguardanti la Transizione digitale, Fondi Ue, Affari demografici, Urp e Tributi.

Stesse deleghe anche per l’assessore Francesco Nicoletti, che continuerà a occuparsi della Crescita territoriale, mentre Ivan Rando vede le sue deleghe passare da cinque (Bilancio, Partecipazione, Risorse umane, Polizia municipale e Sicurezza) a otto con l’aggiunta della Toponomastica, Mobilità e centro storico.

“Spero di cuore – ha dichiarato l’ex assessore Garozzo – che chi mi succederà nella delega Centro storico abbia modo di lavorare avendo a disposizione adeguati fondi specificatamente previsti per intervenire nella complessità delle esigenze di questa importantissima parte della città e abbia la possibilità di lavorare assieme a un gruppo di colleghi e dirigenti per intervenire, coralmente ma ognuno con la propria competenza, nel portare avanti un progetto complessivo che è l’obiettivo che l’Amministrazione di turno si prefigge di raggiungere”.

“Io – ha concluso non senza un pizzico di polemica – generale senza truppe e mandato in trincea con la cerbottana, questa fortuna non l’ho avuta e questo ha generato in molti la legittima sensazione che io me ne sia stato con le mani in mano una volta raggiunto il ruolo”.