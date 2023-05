A Caltanissetta un nuovo questore a stretto contatto con il territorio

Primi giorni di lavoro per Pinuccia Albertina Agnello che ha incontrato i vertici istituzionali per comprendere meglio le necessità nissene: "Mi piace vedere con i miei occhi come stanno le cose"

CALTANISSETTA – “Sarà incrementato il numero di pattuglie sul centro storico. Il dialogo con i cittadini sarà fondamentale per avere un contributo sulle tematiche della sicurezza. Ho parlato con il sindaco anche della importanza dell’efficienza del sistema di sorveglianza”. Sono queste le direttive da cui ha preso il via l’attività del neo questore Pinuccia Albertina Agnello, dirigente superiore della Polizia di Stato.

“Sul territorio mi vedranno spesso – ha aggiunto – perché sono abituata a essere operativa. Mi piace girare, guardare come stanno le cose con i miei occhi”.

Pinuccia Albertina Agnello, che ha lasciato l’incarico di questore di Ragusa, è la prima donna a rivestire questo incarico nel territorio nisseno. Laureata in Scienze politiche e in Scienze delle Pubbliche amministrazioni, è entrata nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato nel 1987 dopo aver vinto il concorso. Dall’agosto 1988 al gennaio del 1990 ha rivestito l’incarico di funzionario addetto presso la Squadra mobile della Questura di Agrigento, coordinando le Squadre Volanti. Da marzo a luglio del 1990 è stata reggente del Commissariato di Palma di Montechiaro, diventandone dirigente dall’agosto 1990 al luglio 1992. Nel mese di luglio 1992 è entrata a far parte della Dia di Roma dove ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto del Reparto Relazioni internazionali, con compiti di coordinamento di unità organiche anche all’estero. Dall’ottobre 1993 all’aprile 2001 ha diretto la Sezione operativa della Dia di Agrigento, concludendo svariate operazioni di Polizia Giudiziaria sia sul territorio agrigentino che all’estero. Nel maggio del 2001, dopo aver lasciato la Dia, è rientrata nei ruoli della Polizia di Stato ed è stata assegnata alla Questura di Catania dove ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto con compiti di portavoce-capo Ufficio stampa e dirigente dell’Urp fino al mese di dicembre 2002. Dal dicembre 2002 all’ottobre 2004, sempre nel capoluogo etneo, ha rivestito l’incarico di dirigente dell’Upgsp. Dall’ottobre 2004 al giugno 2005 ha frequentato il XX corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma. L’1 gennaio 2005 è stata promossa primo dirigente e ha frequentato il XXI corso di Formazione dirigenziale presso la Scuola superiore di Polizia a Roma. Da marzo 2006 a marzo 2010 è stata Vice Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria. Nell’aprile 2010 ha assunto l’incarico di Dirigente della Sezione Polizia stradale di Catania con funzioni di vice dirigente del Compartimento Polizia stradale Sicilia Orientale. Nell’agosto del 2014 è stata nominata vicario del Questore di Siracusa sino all’aprile del 2018. Il 5 aprile 2018, promossa dirigente superiore della Polizia di Stato, è stata trasferita a Cagliari dove ha diretto il Compartimento della Polizia stradale per la Sardegna. L’11 novembre 2019 il capo della Polizia–direttore generale della Pubblica sicurezza l’ha nominata Questore di Ragusa. Adesso, il nuovo incarico a Caltanissetta

Tra i primi impegni, il questore ha avviato una serie di incontri istituzionali per un primo momento di confronto con il territorio: il sindaco Roberto Gambino, i massimi vertici della Magistratura e delle istituzioni della provincia nissena, il vescovo Mario Russotto. Conoscere prima al meglio il territorio, per poi poter intervenire nel migliore dei modi a tutela dei cittadini.