Caltanissetta, percorso pedonale meccanico sulla scalinata Manzoni

Tra i lavori pubblici previsto anche l’abbattimento delle barriere architettoniche da via Crispi fino a corso Vittorio Emanuele e via Cavour. L’importo degli interventi è pari a 550 mila euro

CALTANISSETTA – Appaltati i lavori per la realizzazione di un percorso pedonale meccanico per la mobilità lenta lungo la scalinata Alessandro Manzoni e la riqualificazione dei marciapiedi con adeguamento alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche di via Crispi fino a corso Vittorio Emanuele e via Cavour.

I lavori dell’importo di 500.000 di euro incrementato del 10%, trattandosi di opere indifferibili, per un importo complessivo di euro 550.000 sono stati finanziati dall’Unione europea – Next Generation Eu, nell’ambito del Pnrr.

I lavori previsti nella scalinata riguardo la rimozione della sovrastruttura; lo scavo a sezione obbligata per la realizzazione della trave di fondazione a sostegno del montascale; la realizzazione della trave di fondazione in conglomerato cementizio armato; la pavimentazione della scalinata con pietra dura di Modica; la collocazione del montascale ancorato alla trave di fondazione mediante piastra e tirafondi in acciaio inox; la messa a terra delle strutture metalliche tramite dispersori di terra in appositi pozzetti di materiale plastico e collegati tra loro tramite corda di rame 35 mmq, la previsione dell’impianto elettrico e relativi collegamenti elettrici che saranno dimensionati in funzione delle indicazioni del fornitore del montascale.

Il montascale in conformità alle norma En 115-1 2017 avrà una portata massima di 300 Kg, idonea superare pendenze tra 15° e 45°. In via Crispi e via Cavour i lavori riguardano la rimozione della pavimentazione; la rimozione, pulitura e ricollocazione dell’orlatura; il reintegro dell’orlatura non riutilizzabile; la sagomatura del marciapiede; la pavimentazione dei marciapiedi con lastre di pietra lavica segata dello spessore di tre centimetri.

“Di questo lavoro – commenta l’assessore Marcello Frangiamone – viene enfatizzata la realizzazione del montascale lungo la scalinata Alessandro Manzoni che collegherà via Cavour con la sovrastante Piazza Marconi. Vorrei evidenziare il percorso meccanico impegna meno del 20% dell’intero importo comprendendo in tale costo anche il rifacimento della scalinata. Tutta la maggiore somma interesserà invece il rifacimento di tutti i marciapiedi di via Cavour, e via Crispi che saranno completamente riqualificati ed adeguati alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Credo sia corretto dare la giusta evidenza ad un intervento che, una volta completato, rigenererà completamente un’intera area compresa tra le Vie Cavour e Via Crispi”.