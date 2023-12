Caltanissetta si prepara a salutare in musica il 2023 con Irama

Tutto pronto per il grande concerto di Capodanno organizzato dall’Amministrazione comunale per accogliere il prossimo anno. Appuntamento in viale Regina Margherita a partire dalle 22,15 di domani: c’è attesa per Irama

CALTANISSETTA – Tutti pronti per festeggiare in piazza l’arrivo del nuovo anno con Irama, uno degli artisti più amati nel panorama musicale italiano. L’evento, ormai alle porte, è stato organizzato dal Comune e l’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gambino ha rivendicato con orgoglio questo risultato.

“Siamo pronti ad accogliere con una grande festa – ha affermato il primo cittadino – tutti coloro che vorranno condividere l’ultima notte dell’anno nella nostra città. Il primo Capodanno in viale Regina Margherita che completa un anno ricco di grandi eventi che hanno fatto diventare Caltanissetta un importante attrattore turistico, che genera divertimento, aggregazione, economia e lavoro”.

Irama si esibirà all’interno del programma “M’arricrio Music fest–Capodanno a Caltanissetta 2024”, un evento di musica e divertimento che prenderà il via domenica 31 dicembre alle ore 22,15 e vedrà anche la partecipazione dell’orchestra del maestro Lino Zimbone, che si esibirà in un’interpretazione pop dei brani più ballati del Capodanno. Zimbone è autore dell’opera classica “Tutankanom”, che debutterà in anteprima mondiale alle piramidi di Giza in Egitto in occasione dell’inaugurazione del più grande Museo egizio al mondo.

Spazio, durante la serata, anche al dj set e tante altre sorprese che l’Amministrazione comunale sta preparando per rendere unico questo fine 2023. Un evento gratuito per chi parteciperà grazie all’investimento complessivo di circa 150 mila euro da parte dell’Amministrazione. Una scelta che, seppur in parte condivisa, ha generato polemiche tra le forze politiche: c’è chi critica i tempi ristretti per un’opportuna campagna pubblicitaria tale da richiamare un numeroso pubblico, mentre altri hanno puntato il dito parlando di sperpero di denaro in un periodo di crisi, somme avrebbero potuto essere investite per rendere più decorosa la città o destinati famiglie più bisognose.

“Non rispondo alle polemiche – ha detto Gambino – abbiamo solo organizzato un evento per i cittadini. Il livello dello spettacolo è elevatissimo e richiamerà persone da tutta la Sicilia. L’intento dell’Amministrazione è quello di dare la possibilità alle famiglie, anche a quelle che sono in difficoltà, di passare una serata in allegria insieme a noi, di divertirsi senza spendere soldi e festeggiare l’arrivo del nuovo anno con musica di qualità. Se non facciamo nulla veniamo criticati, se le facciamo si punta il dito lo stesso: purtroppo le polemiche fanno parte della vita politica in generale. In altre città come Palermo, Catania e Messina ci sono i concerti di Capodanno e quest’anno c’è anche a Caltanissetta”.

L’Amministrazione ha anche previsto un servizio di navetta per il trasporto dei partecipanti al concerto con il seguente itinerario: capolinea Pina del Lago, viale Candura, via Rochester, via Alessi, via Cavour, via Crispi, via Niscemi e via Vassallo con fermate a Pian del Lago, piazza Monsignor Garsia (area antistante via Piersanti Mattarella) e in via Niscemi (altezza gradinata dell’istituto geometri) dalle ore 21 sino al termine del concerto previsto per le ore 1,30. Servizio per il quale l’Amministrazione ha impegnato una somma di 1.100 euro compresa Iva al 10%.