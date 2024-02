Caltanissetta, protocollo d’intesa contro gli attacchi informatici

Approvato da Giunta comunale e Polizia postale lo schema dell’accordo per la prevenzione e il contrasto ai cybercrimini sui sistemi critici del Municipio. La collaborazione avrà una durata triennale

CALTANISSETTA – Prevenire e contrastare ogni forma di accesso illecito, anche tentato, con finalità di interrompere dei servizi di pubblica utilità, procurare indebita sottrazione di informazioni e porre in essere qualsiasi ulteriore attività illecita.

Con questo intento è stato approvato, con la delibera di Giunta n. 9 del 25 gennaio scorso lo schema del protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi “critici” dipendenti dal Comune. Grazie al protocollo sarà dunque possibile la cooperazione tra il Centro operativo sicurezza cibernetica-Polizia postale e delle comunicazioni Sicilia Occidentale e il Comune di Caltanissetta volta alla prevenzione e alla repressione dei crimini informatici. Individuato come responsabile del procedimento il Comandante della Polizia Municipale Diego Peruga.

Grazie alla stipula del documento le parti interessate si impegneranno a sviluppare un piano di collaborazione volto alla condivisione e all’analisi di informazioni idonee a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti in pregiudizio delle infrastrutture informatiche del Comune; alla segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti in danno della regolarità dei servizi di telecomunicazione; all’identificazione dell’origine degli attacchi che abbiano come destinazione le infrastrutture tecnologiche gestite dal Comune o che traggano origine dalle medesime; alla realizzazione e alla gestione di attività di comunicazione fra le parti per fronteggiare situazioni di emergenza.

Le attività necessarie al conseguimento di questi obiettivi verranno assicurate dal Centro operativo sicurezza cibernetica e del Servizio Innovazione tecnologica e Sicurezza informatica del Comune nisseno.

Il protocollo, che sarà siglato nelle prossime settimane avrà una durata di tre anni e si rinnoverà tacitamente, salvo recesso, senza onere alcuno e previo preavviso scritto.