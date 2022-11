Caltanissetta, rifiuti speciali in aree demaniali: scattano sequestri e denunce

A Gela i carabinieri hanno accertato la presenza di un allevamento abusivo con 4 cavalli e tre depositi incontrollati di rifiuti pericolosi

I titolari di un’azienda ortofrutticola e di un’impresa edile sono stati denunciati a Delia e a Bompensiere, in provincia di Caltanissetta, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Disposto anche il sequestro di oltre 4mila metri quadrati di terreno e la delimitazione, ai fini della successiva bonifica, di quattro aree demaniali per un totale di circa 7000 metri quadrati, sulle quali erano stati rinvenuti cumuli di rifiuti, anche speciali pericolosi, in gran parte riconducibili ad attività di demolizione edilizia.

A Gela, invece, i carabinieri hanno accertato la presenza, oltre che di un allevamento abusivo con 4 cavalli, sottoposti a sequestro sanitario, con la conseguente denuncia all’autorità giudiziaria di un 62enne, anche di tre depositi incontrollati di rifiuti pericolosi e non, per una superficie complessiva di circa 800 metri quadrati.