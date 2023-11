Caltanissetta, riflettori sulla cura del verde pubblico

L’Amministrazione comunale ha consegnato un attestato di riconoscimento alle aziende e alle varie realtà che collaborano con il Comune per il decoro urbano

CALTANISSETTA – Con una piccola cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi all’interno del Municipio, l’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare le aziende e le realtà che hanno siglato un accordo di collaborazione con il Municipio e che giornalmente mantengono e curano, a titolo gratuito, le aiuole della città.

“Un esempio eccezionale – ha commentato il sindaco Roberto Gambino – di impegno e coscienza civica che speriamo si diffonda a macchia d’olio. Partner silenziosi di questa Amministrazione cui abbiamo voluto dare un piccolo grande riconoscimento: un attestato che sicuramente a loro non cambierà la vita, ma che serve a ringraziarli e a testimoniarne la gratitudine che nutriamo nei loro confronti”.

La presenza di Marco Petrotto, responsabile del Verde pubblico in città e di Giuseppe Tomasella, dirigente dell’Ufficio tecnico è stata fortemente voluta dal sindaco per ascoltare le istanze di questi cittadini volenterosi e per fare sì che anche altre aziende e altri commercianti possano farsi avanti per prendersi cura del verde cittadino e rendere gli spazi urbani sempre più vivibili e accoglienti per la Comunità nissena.

All’incontro erano presenti, oltre al vertice dell’Amministrazione comunale, anche il vice sindaco Grazia Giammusso e gli assessori Concetta Andaloro (Politiche sociali e Terzo settore), Ettore Maria Garozzo (Transizione ecologica) e Fabio Caracausi (Politiche giovanili).

“Invito tutte le aziende – ha concluso il sindaco Roberto Gambino – i commercianti e i cittadini che già si prendono cura del verde pubblico e che non hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione a contattare l’Ufficio tecnico per coordinare le attività nell’ambito della cura del Verde pubblico”.