Caltanissetta, una “rivoluzione dolce” per la qualità della vita

Il capoluogo nisseno ha ospitato lo Sportcity Meeting Sicilia, un confronto aperto sullo sport come leva per migliorare la vivibilità all’interno dei contesti urbani nazionali e regionali

CALTANISSETTA – Il capoluogo nisseno ha ospitato lo Sportcity Meeting Sicilia, prima tappa del tour di incontri che gireranno l’intero Paese.

L’Isola, con 25 città aderenti, risulta la più coinvolta nello Sportcity day, il grande evento di promozione del benessere dei cittadini la cui terza edizione si svolgerà il prossimo 17 settembre in oltre 110 città italiane. Per questo il Teatro Regina Margherita, grazie alla disponibilità e all’impegno del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, degli assessori Fabio Caracausi e Grazia Giammanco e degli amministratori delle città siciliane coinvolte e tanti ospiti di rilievo – tra i quali il presidente della Fondazione Sporticty Fabio Pagliara, il delegato regionale Giuseppe Leanza, il vice presidente vicario del Coni Sicilia Enzo Falzone e il presidente dell’Anci Sicilia Paolo Amenta – hanno dato vita a un’intensa giornata di confronto e analisi sul tema della vivibilità urbana, anche attraverso lo sport.

Durante il meeting, si è aperto un focus specifico sulla sportivizzazione della Sicilia, con il presidente dell’Anci regionale che ha dichiarato come l’attività fisica nella regione sia decisiva per migliorare la qualità della vita dei cittadini e il sindaco Gambino che ha puntato l’attenzione sullo stretto rapporto tra sport e cultura in Sicilia e sulla dieta mediterranea.

Il meeting si è arricchito anche dei preziosi interventi da remoto dell’onorevole Mauro Berruto e della senatrice Daniela Sbrollini e di una serie di ospiti che hanno presentato delle interessanti case history.

Nelle prossime settimane, grazie anche al successo di questo primo incontro, si prevedono nuove adesioni. “Sono stati molti – ha commentato Fabio Pagliara – i contributi, le idee e le proposte da parte dei tanti intervenuti e siamo davvero sulla strada giusta. Tutto questo ci rende orgogliosi e ottimisti affinché questa ‘rivoluzione dolce’ parta proprio dalla Sicilia”.