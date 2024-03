Caltanissetta, segnalazione anticipata dello “Street Control”

Il sistema delle aree sorvegliate volto a rilevare le infrazioni al Codice della strada in materia di divieti di sosta, sarà comunicato preventivamente agli automobilisti per sensibilizzarli al rispetto delle regole

CALTANISSETTA – In ottica di favorire una cooperazione con la cittadinanza e una trasparenza del servizio che garantisca una maggiore consapevolezza delle misure attive, il Comune di Caltanissetta rende note alla cittadinanza le novità inerenti alle comunicazioni relative all’impiego del sistema tecnologico “Street Control”.

L’assessore Ivan Rando, di concerto con il comandante della Polizia municipale, Diego Peruga, ha proposto la segnalazione anticipata dei periodi di controllo, informando preventivamente i cittadini mediante avvisi e costanti aggiornamenti che verranno pubblicati settimanalmente sul sito e su tutti i canali istituzionali dell’Ente.

Lo Street control per il rispetto del Codice della strada

Una disposizione – come spiega anche l’assessore Ivan Rando – che non ha un intento punitivo ma mira a sensibilizzare gli automobilisti riguardo al rispetto del Codice della strada: “Troppo spesso riceviamo segnalazioni di cittadini che lamentano delle difficoltà viarie causate da auto parcheggiate in doppia fila, sul marciapiede, sugli attraversamenti pedonali e sulle corsie riservate alla ciclabilità. Una problematica che grava, dunque, non solo sugli automobilisti ma anche su pedoni e cittadini impossibilitati a un agevole utilizzo delle corsie riservate. L’impiego dello strumento dello Street Control non va interpretato come un atto rigoroso, ma come una risorsa in grado di facilitare la percorrenza stradale e venire incontro alle esigenze dei cittadini. Proprio in questa prospettiva, il Comune comunicherà con tempestivo anticipo i periodi e le zone interessate dal servizio”.

Si tratta di uno strumento, già impiegato dal Comune, in grado di rilevare le infrazioni al Codice della strada in materia di divieti di sosta attraverso l’identificazione delle targhe delle auto con un sistema di telecamere installato sulle pattuglie. Una misura utile a favorire la viabilità e la sicurezza stradale.

Street control in azione dal 25 al 30 marzo

Il prossimo periodo di sorveglianza attraverso lo “Street Control” è stato disposto dal comando del Corpo di Polizia municipale di Caltanissetta a partire da lunedì 25 marzo fino a sabato 30 marzo. I servizi saranno effettuati nelle zone più congestionate dal flusso veicolare e in particolare interesseranno i seguenti assi viari: viale delle Regione; via Paladini; via De Cosmi; via Libertà; via Leone XIII; viale Sicilia; via Veneto; via Rosso di San Secondo; piazza Europa; via Catania; viale Conte Testasecca; corso Vittorio Emanuele; via Cortese; via Elena; via Colajanni; via Cavour; via Crispi; via Niscemi; via Vassallo; corso Umberto I; via Redentore; via Giovanni Bosco; via Messina; viale Trieste.