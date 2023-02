Caltanissetta, tra fiabe e racconti per riscoprire il territorio

Legambiente e Comune sono al lavoro per realizzare, nell’ultimo fine settimana di maggio, l’iniziativa dal titolo “Caltafiabetta - Scalinate da favola”. Un appuntamento pensato per i più piccoli ma che vuole coinvolgere anche i grandi

CALTANISSETTA – Trasmettere emozioni e far conoscere la storia e i posti, magari quelli meno conosciuti, della città: con questo intento Legambiente e il Comune con “Caltanissetta Città che Legge – Patto per la lettura” sta organizzando per l’ultimo weekend di maggio la prima edizione di “Caltafiabetta – Scalinate da favola”.

Un’iniziativa che ha già avuto una sua anteprima lo scorso 8 gennaio alla Scalinata di piazza Mercato Grazia, con ospite d’onore il noto cantastorie di Sutera Nonò Salamone, gli alunni dell’Istituto Martin Luther King e tanti artisti locali e non solo che hanno aderito all’iniziativa.

Un progetto pensato per i più piccoli ma non solo: le storie delle favole, oltre a trasmettere emozioni, fanno nascere domande, aiutano a riconoscere i sentimenti, stimolano la fantasia e sono strumenti di lettura atti a riflettere sulla complessità della vita.

“In un periodo in cui l’arte del racconto, tipica delle generazioni passate, si è quasi persa – ha affermato Ivo Cigna, presidente di Legambiente – questo evento vuole rievocare la tradizione dei cantastorie, intrattenitori ambulanti, che in giro per il mondo allietavano mediante canti, racconti, storie e favole l’anima dei piccini e anche dei grandi”.

A ospitare l’evento che si terrà il 27 e il 28 maggio sarà la scalinata Silvio Pellico: il sabato pomeriggio sarà dedicato alle migliori narrazioni, interpretazioni di favole e fiabe inedite scritte dagli studenti delle scuole della città; domenica pomeriggio sarà invece a tema narrazione e interpretazione di favole e fiabe, antiche e moderne, da parte di professionisti e personaggi pubblici della città.

Legambiente ha lanciato dunque un appello alle scuole primarie e secondarie di primo grado a partecipare al concorso “Caltafiabetta: inventiamo e raccontiamo le nostre storie fantastiche” inviando all’indirizzo Pec legambientecaltanissetta@pec.it la scheda di adesione con relativo elaborato entro le ore 14 del 5 maggio prossimo.