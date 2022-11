Caltanissetta, traffico illecito e combustione rifiuti: in manette intera famiglia

I rifiuti raccolti nell'area sarebbero stati in parte bruciati e in parte, quelli ferrosi, venduti a ditte specializzate nel settore

Sei persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono state arrestate a Sommatino, in provincia di Caltanissetta, dai carabinieri per traffico illecito di rifiuti e combustione illecita. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip nisseno, che ha disposto per tutti i domiciliari. Le indagini, scattate nel 2020, hanno permesso di accertare come in un’area demaniale già destinata a ospitare la stazione ferroviaria del Comune di Sommatino, sarebbe stata realizzata una discarica abusiva, sottoposta a sequestro preventivo sin da giugno 2021.

I rifiuti raccolti nell’area sarebbero stati in parte bruciati e in parte, in particolare quelli ferrosi, venduti a ditte specializzate nel settore. Contestualmente all’esecuzione dell’ordinanza è stato effettuato il sequestro preventivo, richiesto dalla Procura e disposto dal gip, di un veicolo utilizzato per il trasporto illegale dei rifiuti.