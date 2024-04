A Xirbi istituite aree di sosta per bus extraurbani

I mezzi pubblici che effettuano il servizio sostitutivo degli ordinari collegamenti ferroviari avranno un luogo di stazionamento all’interno del piazzale. Adeguata anche la segnaletica della zona

CALTANISSETTA – Istituite, all’interno del piazzale ad uso pubblico della stazione ferroviaria di Caltanissetta-Xirbi, due aree di sosta e stazionamento riservati ai bus extraurbani che effettuano il servizio sostitutivo degli ordinari collegamenti ferroviari.

La richiesta era pervenuta lo scorso mese da parte di Trenitalia – Gruppo ferrovie dello Stato intermodale che – visto che sino al 7 luglio prossimo alla stazione ferroviaria di Caltanissetta Xirbi in sostituzione degli ordinari collegamenti ferroviari il servizio passeggeri sarà svolto tramite autobus – segnalava la difficoltà ad effettuare la sosta programmata presso il piazzale della stazione a causa delle auto in sosta, chiedendone nel contempo una migliore regolamentazione, al fine di agevolare la fruizione da parte dei cittadini dei servizi di trasporto resi con bus.

L’area di stazionamento è stata individuata, dopo apposito sopralluogo, dal personale della Direzione 5 – Polizia Municipale. Un’area adeguata – come si legge nella delibera – per garantire le manovre di stazionamento e di reinserimento nel flusso della circolazione da parte dei veicoli in servizio di trasporto pubblico.

A seguito dell’individuazione della zona è stata adeguata anche la segnaletica nell’area in questione al fine di migliorare la sicurezza della circolazione e in relazione a motivazioni di pubblica utilità.

È fatto obbligo alla Polizia municipale e alle altre Forze di Polizia previste dall’art.12 del Codice della Strada di osservare e fare osservare il provvedimento individuato. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.