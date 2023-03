Cambiamento climatico: si approfondisce il tema alla Lumsa di Palermo

Appuntamento domani pomeriggio a partire dalle 15 presso l'ateneo di via Filippo Parlatore a Palermo nel corso di una giornata di studi italo-francese

Il cambiamento climatico, che in passato aveva una connotazione prevalentemente scientifica e naturalistica, ha assunto sempre più rilevanza nel novero delle scienze sociali, in special modo nella dimensione giuridica. Di questo si parla domani pomeriggio a partire dalle 15 alla Lumsa in via Filippo Parlatore a Palermo nel corso di una giornata di studi italo-francese che intende approfondire il tema adottando una prospettiva multidisciplinare. E’ organizzata con il co-finanziamento dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Institut Français, a seguito dell’ammissione del professore Giuseppe Di Giacomo Pepe tra i vincitori del Bando Cassini Junior 2022.

Lo scopo del programma

Il programma ha lo scopo di permettere ai dottorandi, ricercatori e professori afferenti alle università italiane di creare o sviluppare rapporti scientifici con università e centri di ricerca francesi attraverso l’organizzazione di manifestazioni scientifiche. I saluti istituzionali saranno affidati al rettore Francesco Bonini e al Direttore del Dipartimento di Palermo, Gabriele Carapezza Figlia. A seguire, per l’Ambasciata di Francia in Italia, interverrà il Ministro Consigliere Christophe Lemoine e, per l’Institut Français, il direttore della sezione di Palermo, Éric Biagi.