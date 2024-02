Camion precipita per 10 metri da ponte sulla Messina-Palermo: ferito il conducente

L'incidente ha provocato fortissimi rallentamenti al traffico

Miracolato, non si può definire altrimenti il conducente di un mezzo pesante uscito fuori strada sull’autostrada A20 Messina – Palermo dopo avere divelto il guardrail. Il volo dal ponte del camion, che trasportava grossi fusti contenenti succo di limone, è stato di ben 10 metri. Per il 54enne, rimasto intrappolato tra le lamiere soltanto ferite non gravi. Trasportato al Trauma center del Policlinico di Messina con l’elisoccorso è stato ricoverato.

Traffico rallentato