Camion precipita in una cava da 50 m: morto operaio

Nulla da fare nonostante il pronto soccorso del 118

Terribile fine per un operai di 45 anni, morto questa mattina, intorno alle 9, mentre stava lavorando in una cava di Brienza in provincia di Potenza. Il malcapitato, stando a una prima ricostruzione dell’incidente, si trovava a bordo di un camion intento a scaricare materiale, quando è precipitato da un’altezza di oltre 50 metri.

Indagini in corso

Per lui nulla da fare, è morto sul colpo, rendendo vano l’arrivo del 118. Alle indagini partecipano gli ispettori per la sicurezza sui luoghi di lavoro dell’azienda sanitaria provinciale di Potenza