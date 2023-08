Il camion si ribalta sull’autostrada, decine di maiali finiscono sull’asfalto – VIDEO

Singolare incidente quello che si è verificato a poca distanza da Barcellona. Numerosi maiali sono finiti in strada.

È diventato virale il video diffuso da un utente di Twitter di un incidente che ha interessato un camion che trasportava dei maiali in autostrada a poca distanza da Barcellona, in Spagna. L’imprevisto si è verificato lungo l’autopista AP-7 che percorre l’intera costa mediterranea della penisola iberica. Come si vede dalle immagini, decine di suini si sono ritrovati sulla carreggiata, con numerosi operatori dei vigili del fuoco che si sono affrettati per liberare l’asfalto dalla loro presenza. Nel sinistro sono rimaste ferite alcune persone, fortunatamente senza gravi conseguenze.