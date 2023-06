Camionista ubriaco e mezzo nudo a piedi sulla SS 115, salvato dagli agenti

Il camionista, evidentemente ubriaco, si era messo a percorrere a piedi la Strada Statale 115. La ricostruzione.

Momenti di forte apprensione quelli vissuti nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno lungo la Strada Statale 115, tra le località di Licata (Agrigento) e Gela (Caltanissetta).

Un camionista, evidentemente ubriaco, ha percorso la strada a piedi e a torso nudo, rischiando di finire travolto dalle auto in transito. Soltanto per un miracolo, infatti, l’uomo non è rimasto vittima di un incidente.

Camionista ubriaco, cos’è successo

Secondo una sommaria ricostruzione dei fatti, pare che l’autotrasportatore avrebbe parcheggiato il proprio camion in un’area di sosta a poca distanza da Licata per poi mettersi a bere.

Al ritorno, sotto l’effetto dell’alcol, avrebbe sbagliato direzione mettendosi in cammino verso Gela. Sul posto si sono presentati gli agenti del Commissariato di Licata che lo hanno messo in salvo.

Successivamente, il camionista ubriaco è stato affidato ai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferirlo all’ospedale San Giacomo di Altopasso. Fortunatamente, per lui, nessuna grave conseguenza.

