Campagna elettorale alle battute finali, sfilata di big in Sicilia: arriva Conte, domani è il turno di Meloni

Appuntamento in piazza Università a Catania per le ultime ore di campagna elettorale prima del silenzio e del voto

La presidente del consiglio Giorgia Meloni insieme i ministri Salvini e Tajani. Il triumvirato di Governo sarà a Catania domani sera per tirare la volata al candidato sindaco Enrico Trantino. L’uomo sul quale il centrodestra, dopo settimane di lotte intestine, punta per mantenere la guida della città etnea, un tassello fondamentale nel mosaico politico delle forze in campo nel Paese, nonché occasione importante per caratterizzare il voto e vedere chi ha il seguito più lungo. Appuntamento in piazza Università a Catania per le ultime ore di campagna elettorale prima del silenzio e del voto.

Amministrative: la sfilata dei big

La sfilata dei leader del centrodestra chiuderà una settimana di passerelle e appuntamenti ai quali non sono mancati i leader di partiti e movimenti in campo per la tornata elettorale. Un tour de force ormai alle battute finali che ha visto sbarcare in Sicilia proprio tutti per tentare di trainare gli elettori, nelle quattro le province al voto in Sicilia, in primis, tra cui la città metropolitana di Catania che tanto significa per il centrodestra, e nei 128 Comuni chiamati al voto in generale.

Voto in Sicilia, i Ministri al fianco dei candidati di Centrodestra

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, torna in Sicilia pochi giorni dopo l’apparizione a Catania per parlare della Catania – Ragusa, i cui lavori sembra partiranno a breve. Ma sono anche altre le personalità dell’area di governo che non hanno fatto mancare l’appoggio ai propri candidati: i ministri della Salute, Orazio Schillaci, del Made in Italy, Adolfo Urso e dello Sport e giovani, Andrea Abodi, hanno sfilato nelle scorse settimane. Oltre a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dipartimento organizzazione di FdI.

Conte, chiusura a Siracusa

Antonio Conte sceglie invece Siracusa per chiudere la campagna elettorale, ma farà un passaggio anche a Modica e a Ragusa. Il leader dei grillini è stato oggi a Licata, Trapani e in serata a Catania: anche lui in versione “trascinatore” nei confronti dei candidati. Per la città etnea Maurizio Caserta che scende in campo alla guida del fronte progressista: per il leader del Movimento 5 Stelle l’appuntamento con le urne ha il doppio significato. Da un lato l’affermazione della compagine pentastellata sarà utile a capire su quali numeri i grillini potranno ancora contare in Sicilia, dopo la “rivoluzione” interna e soprattutto l’adieu di Cancelleri passato ai lidi di Forza Italia. Dall’altro, sarà importante testare anche in terra sicula liason con il Partito democratico, fallita alle Regionali.

Pd, i big democratici suonano la carica

Conte segue Elly Schlein di un paio di settimane: la segretaria democratica è stata a Catania, Palermo e Ragusa alla fine di aprile. Ma nei giorni scorsi, sono altri i big di Pd che hanno segnato la strada ai candidati sindaco, da Peppe Provenzano a Enzo Amendola, ad Alessandro Zan. Sempre oggi e sempre a Catania, Nicola Fratoianni chiude la campagna elettorale di Sinistra italiana.

Italia Viva a sostegno dei candidati

Anche Italia Viva ha inviato i propri “ambasciatori” a sostegno dei candidati sindaco e nei consiglio comunali, i deputati nazionali Ettore Rosato, Elena Bonetti, Davide Faraone. A sostenere i candidati di Sud chiama nord, Cateno De Luca, che scende in campo in prima persona a Taormina per la poltrona di sindaco.