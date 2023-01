Viaggio ad Auschwitz, il video che mostra i luoghi simbolo della Shoah

Il campo di sterminio di Auschwitz conserva il ricordo degli orrori della Shoah: ecco le immagini riprese da un drone.

Rare immagini dal drone del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, il luogo simbolo della Shoah e della folle “soluzione finale” nazista.

Il campo di Auschwitz, i luoghi dell’orrore ripresi da un drone

Le immagini del video mostrano l’incredibile vastità del campo di sterminio tedesco in Polonia, in cui furono uccise oltre un milione di persone, soprattutto ebrei ma non solo (tra le vittime anche disabili, omosessuali, rom, minoranze etnico-religiose e oppositori), durante la Seconda guerra mondiale.

Un luogo divenuto simbolo dell’Olocausto e che nell’anniversario dalla sua liberazione, il 27 gennaio 1945 (Giorno della Memoria), fa venire i brividi anche vuoto. Dalle immagini di quel campo si vedono le macerie delle camere a gas, resti, stanze dove gli internati vivevano ammassati… Immagini orrende che il mondo fa ancora fatica ad accettare.

Tra i sopravvissuti del campo di Auschwitz c’è anche la senatrice italiana Liliana Segre, che il 27 gennaio 2023 sarà protagonista di uno speciale intitolato “Binario 21” per raccontare la sua esperienza e quella di tante persone che, purtroppo, da quel campo non sono mai uscite vive. E in quel campo di sterminio c’erano anche le sorelle Tatiana e Andra Bucci, scambiate per gemelle e rimaste in vita nonostante gli orrori vissuti.