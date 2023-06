Campobello di Mazara, spaccio di droga: arrestato gambiano in ex oleificio

A seguito della convalida dell’arresto, il Giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere presso l’istituto penitenziario di Trapani.

I carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un cittadino del Gambia, classe 2001, dimorante fino al giorno dello sgombero avvenuto in data 21.06.2023 presso l’ex oleificio.

Secondo i carabinieri, il 22enne, all’esito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina, alcuni grammi di crack suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento e la pesatura, nonché denaro in contante per la somma di 180 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio. Lo straniero era stato denunciato solo pochi giorni addietro per la stessa ipotesi di reato.

