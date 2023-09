Canapa indiana tra le piante di pomodoro, denunciato 60enne nel Siracusano

Nel corso di una perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto, in una serra, 6 piante di canapa indiana coltivata tra i filari di pomodoro

I carabinieri della Stazione di Pachino hanno denunciato un 60enne per detenzione di stupefacenti e di munizioni.

I controlli dei carabinieri

A seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione rurale e il terreno di proprietà dell’uomo, i militari hanno rinvenuto, in una serra, 6 piante di canapa indiana coltivata tra i filari di pomodoro, mentre, in un casotto nel retro dell’abitazione, sono state rinvenute ulteriori 6 piante in fase di essiccazione, circa 940 grammi di marijuana e 14 cartucce calibro 12 illegalmente detenute.

Il provvedimento

Il 60enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea alla quale dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni.