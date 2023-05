Cancellato volo Palermo – Napoli, la Gesap chiede si apra indagine

L'Ad Vito Riggio: "Collaboreremo con l’Enac fornendo tutta la documentazione necessaria all’indagine”

La Gesap ha chiesto all’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile , che venga aperta un’indagine riguardo i motivi della cancellazione del volo EasyJet che domenica sera doveva collegare Napoli con Palermo (alle 19,45). Un inconveniente che, come spesso accade in questi casi, ha più di ogni altra cosa danneggiato i passeggeri, più di 150, costretti a rimanere a terra. Cancellato anche il volo successivo verso Napoli previsto alle 21.20.

Passeggeri infuriati

Costretti a prendere il treno per tornare l’indomani mattina a Palermo, prevedibili sono state le rimostranze dei passeggeri del volo Napoli-Palermo. “Nessuna riprotezione, nessun albergo, niente di niente. Ci hanno trattato come bestiame”, ha lamentato uno dei passeggeri.

Fare luce

Adesso, da parte di Gesap l’intenzione è quella di fare chiarezza sull’accaduto. “Bisogna fare luce sull’episodio – dice Vito Riggio, amministratore della società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo ‘Falcone Borsellino’ – che avrebbe creato notevoli disagi ai viaggiatori diretti in Sicilia. Da parte nostra, collaboreremo con l’Enac fornendo tutta la documentazione necessaria all’indagine”.