Enac Sicilia, a Cefalù tavola rotonda per la pace con Comunità Missionarie del Vangelo

“Urgenza e fatica della pace” è il titolo del convegno dalle Comunità Missionarie del Vangelo che si terrà dal 13 al 16 aprile all’Hotel “Costa Verde” di Cefalù. Organizzato e realizzato dall’associazione solidaristica “Nino Trentacoste” con il patrocinio e il supporto di E.N.A.C. (Ente Nazionale Attività Culturali), l’evento vedrà la presenza di relatori di prestigio come il presidente emerito Camera dei Deputati, Luciano Violante, Leonardo Becchetti, Riccardo Perez Marquez e Alberto Maggi. Ad annunciarlo è Sabina Scaravaggi, delegata regionale E.N.A.C e membro del direttivo nazionale: «Dopo tre anni di pandemia e con la guerra che imperversa appena fuori dalla porta di casa nostra, è necessario ed urgente riportare il tema della pace al centro del dialogo – ha dichiarato la dottoressa Scaravaggi – La tavola rotonda vuole essere una “riunione operativa” per capire meglio come tutti insieme possiamo indirizzare le nostre azioni verso un processo di pace che sia diffusa e duratura».

Relatori e partecipanti

Saranno 15 i relatori che si alterneranno durante la tre giorni a Cefalù: Luciano Violante, presidente emerito Camera dei Deputati e della “Fondazione Leonardo – Civiltà delle Macchine”; Alberto Maggi, frate biblista del Vecchio e Nuovo Testamento, cofondatore “Centro Studi Biblici – Montefano”; Leonardo Becchetti, professore ordinario di “Economia Politica” all’Università Tor Vergata di Roma, editorialista Avvenire e Sole 24 Ore; Ricardo Perez Marquez, frate biblista dell’Apocalisse e docente della “Pontificia Università Marianum” di Roma, cofondatore “Centro Studi Biblici – Montefano”; Marco Politi, giornalista vaticanista, editorialista de “Il Fatto Quotidiano”, saggista e conferenziere. Saranno presenti, inoltre, il direttore di Rocca, Mariano Borgognoni; Mauro Magatti, docente di sociologia alla Cattolica di Milano; Lidia Maggi, pastora battista; la giornalista Orietta Moscatelli; il presbitero e docente alla Urbaniana Angelo Romano; il filosofo, giornalista e scrittore Giuseppe Savagnone; il teologo Giacomo Scordato; la teologa Lilia Sebastiani; il teologo, poeta e musicista nonché frate cappuccino Domenico Spatola e il giornalista, direttore programmi Radio Rai, Sergio Valzania.