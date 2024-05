Cancro provocato dal talco: Johnson&Johnson propone 6,5 miliardi per chiudere il caso

J&J ha annunciato di essere disposto a pagare circa 6,5 miliardi di dollari per chiudere tutte le cause civili

Johnson & Johnson, colosso farmaceutico e di prodotti di bellezza, ha presentato un piano per mettere fine alle cause civili in cui il loro talco viene accusato di essere cancerogeno. J&J annuncia di essere disposto a pagare circa 6,5 miliardi di dollari.

Cosa prevede il piano proposto da Johnson&Johnson

Il piano proposto prevede un periodo di tre mesi durante il quale i ricorrenti saranno informati della sua esistenza. Sarà convalidato se il 75% lo accetterà. Il gruppo precisa che gli avvocati dei ricorrenti che hanno collaborato al suo sviluppo “lo appoggiano”.

