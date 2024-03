Cane corre nei campi, agricoltore lo uccide a colpi di fucile

Un agricoltore ha ucciso un cane che scorazzava nei campi centrandolo con diversi colpi di fucile: rischia fino a due anni di carcere

Un agricoltore di 64 anni, della provincia di Padova, è accusato di aver ucciso un cane di razza pastore australiano, di soli un anno, sparandogli cinque colpi di fucile. L’episodio è stato segnalato alle autorità da alcuni ciclisti che, transitando nella zona, sono stati testimoni degli spari.

L’accusa è di uccisione di animale: rischia fino a due anni

Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, ora sotto accusa per uccisione di animale, un crimine che secondo il codice penale italiano può comportare una condanna da quattro mesi a due anni di reclusione. Il cucciolo era amato e curato da una residente locale, titolare di un’attività di vendita di verdure a km zero, che l’aveva salvato da una precedente situazione di maltrattamento. L’associazione Centopercentoanimalisti ha fornito dettagli sulla vita del cane, noto per le sue abituali corse nei campi, e sul tragico epilogo della sua giovane vita, sottolineando la presenza di testimoni e prove dell’accaduto.

