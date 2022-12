Canicattì, in fiamme l’auto di un impiegato comunale

I pompieri hanno domato il rago ma la macchina, di proprietà dell’impiegato comunale cinquantasettenne, è andata totalmente distrutta

A fuoco nella notte tra venerdì e sabato a Canicattì, in via Pirandello, una Fiat Grande Punto di proprietà di un impiegato comunale. Erano le 3,30 quando i vigili del fuoco sono intevenuti per spegnere le fiamme. Sul posto erano già presenti i militari dell’Arma dell’aliquota Radiomobile di Canicattì.

I pompieri hanno domato il rago ma la macchina, di proprietà dell’impiegato comunale cinquantasettenne, è andata totalmente distrutta. Un danno enorme, non quantificato economicamente, non coperto da nessuna polizza assicurativa. La Procura ha aperto un’indagine per capire cosa o chi ha scatenato l’incendio.