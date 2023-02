Canicattini Bagni, al via la manutenzione degli alloggi popolari

Stanno per partire gli interventi di recupero ed efficientamento energetico di 36 abitazioni del complesso di edifici del Comune di Canicattini Bagni: a disposizione circa 2,5 milioni di euro

CANICATTINI BAGNI (SR) – A breve prenderanno il via i lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di ben 36 alloggi del complesso degli edifici popolari del Comune di Canicattini Bagni. Si tratta dei primi tre cantieri di complessivi 18 che l’assessorato regionale all’Infrastrutture e Mobilità ha avuto finanziati dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e che sono stati affidati all’Istituto Autonomo Case Popolari di Siracusa, che li avvierà a giorni nel territorio della provincia.

L’avvio dei lavori già appaltati è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il neo Commissario straordinario dell’Iacp, Salvatore Di Salvo, il direttore generale, Marco Cannarella, l’ex presidente dell’Istituto, Mariaelisa Mancarella, il sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, il vice sindaco, Marilena Miceli, e il dirigente dell’Ufficio tecnico, Giuseppe Carpinteri.

Gli interventi che si effettueranno a Canicattini Bagni, per un importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro, sono il frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale, guidata al momento della progettazione dal sindaco, Marilena Miceli, e l’Iacp con la guida della Presidente Mariaelisa Mancarella e del direttore generale Marco Cannarella. Detti interventi interesseranno in totale ben 36 alloggi di cui 12 in via San Nicola 1° Traversa, 16 alloggi nell’altra struttura di via San Nicola 2° Traversa, e 8 alloggi delle palazzine di via Giovanni Falcone. Si tratta di lavori di risanamento, manutenzione straordinaria degli esterni, delle coperture, degli interni e di efficientamento energetico, che contribuiranno notevolmente a ridurre i costi energetici delle famiglie che vi abitano.

“Ringrazio i vertici dell’Iacp, l’ex presidente Mancarella, il direttore Cannarella, ed oggi il Commissario Di Salvo – dichiara il sindaco Paolo Amenta – con cui si è subito instaurata una intesa progettuale e sugli obiettivi da seguire nel territorio per ridare dignità alle famiglie che abitano gli alloggi popolari, partendo da quelle periferie spesso dimenticate, e nell’avviare iniziative per ridurre la povertà abitativa. Ringrazio tutta la struttura tecnica dell’Istituto per la fattiva collaborazione con il nostro Ufficio Tecnico che ha permesso, in tempi rapidi, di avviare tutte le procedure necessarie per arrivare nei prossimi giorni all’avvio dei lavori”.

“Il risultato – prosegue il primo cittadino – è la testimonianza, come abbiamo avuto modo di ribadire in questi mesi con Marilena Miceli, allora sindaco, di come le disuguaglianze territoriali che spesso si registrano nei nostri territori, possono essere superate se si riesce a instaurare una sinergica e fattiva collaborazione tra gli Enti, uscendo dai personalismi, per garantire servizi alle comunità. Dopo 50-60 anni dalla loro costruzione molti immobili hanno la necessità di essere riqualificati, si pensi alle misure di sicurezza antisismica, ed efficientati per far fronte ai sempre più elevati costi energetici che si ripercuotono in particolare sulle famiglie e sulle fasce sociali più deboli, oltre che sulle imprese e gli stessi Enti”.

“Quelli che inizieranno a breve – conclude – , sono lavori importanti, ma non abbiamo concluso, perché per completare gli interventi sul patrimonio abitativo popolare della nostra città necessitano ancora altri due tre progetti che proporremo all’Iacp”.