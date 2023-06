Canicattini Bagni approva il Rendiconto 2022

Durante la seduta di Consiglio comunale approvati anche il Documento unico di programmazione e il Biliancio di previsione 2023-2025 con i soli voti della maggioranza che regge la Giunta Amenta

CANICATTINI BAGNI (SR) – Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di Canicattini Bagni sono stati approvati, con i soli voti della maggioranza, i tre i punti all’ordine del giorno. Si tratta del Rendiconto della gestione 2022, del Documento unico di programmazione (Dup) 2023-2025 e del Bilancio di previsione 2023-2025. In aula erano presenti anche i revisori dei conti e la dirigente del settore finanziario, Daniela Laura Magliocco.

Dopo alcune formalità preliminari si è passati alla discussione per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2022. Il sindaco, Paolo Amenta, e l’assessore al Bilancio, Marilena Miceli, hanno ricordato ai presenti le difficoltà finanziarie che stanno vivendo tutti i comuni siciliani con i minori trasferimenti da parte di Regione e Stato e le difficoltà di imprese e famiglie nel pagare i tributi.

“Seppur di fronte a queste vere e proprie emergenze – ha detto il primo cittadino – l’Amministrazione comunale ha garantito la messa in ordine dei conti, dato vita ad un piano di riequilibrio del disavanzo precedente evitando il dissesto, rilanciato nuove iniziative per la riscossione dei tributi, ridimensionato i costi garantendo sempre servizi efficienti ai cittadini, chiudendo il 2022 con una notevole riduzione di 462.356,62 euro del disavanzo 2021, non producendo dunque più disavanzo che si assesta per il 2022 a poco più di un milione e mezzo”.

La disamina del sindaco non ha convinto i consiglieri di minoranza che hanno evidenziato la scarsa capacità di riscossione dei tributi da parte dell’Amministrazione comunale, citando questo passaggio già sottolineato nel dicembre scorso nel loro parere al bilancio 2022 dai revisori dei conti. Il punto messo ai voti è stato approvato con i soli 7 voti della maggioranza e il voto contrario dei 4 Consiglieri di opposizione.

Si è poi passati a trattare del Documento unico di programmazione 2023-2025, illustrato dall’assessore Miceli, che è stato approvato anch’esso con i 7 voti della maggioranza e i 4 contrari della minoranza.

Infine si è discusso del Bilancio di previsione 2023-2025 elaborato e presentato dall’Amministrazione comunale tenendo conto, come ribadito dal sindaco Amenta, “delle misure assunte con l’ultimo piano di riequilibrio approvato insieme agli impegni di un maggiore recupero della finanza locale, ovvero i tributi, e la continuità nel garantire servizi essenziali e di welfare sempre efficienti ai cittadini, mantenendo viva culturalmente la città, lavorando per reperire all’esterno del bilancio altri fondi necessari per la promozione delle risorse di Canicattini Bagni e del suo territorio, come sta già avvenendo con il Pnrr, il Fua (Fondo unico di amministrazione) e la nuova programmazione 2021-2027”.

Anche in questo caso i consiglieri di opposizione hanno espresso un giudizio negativo, e il capogruppo, Alessandro Cultrera, ha definito il documento finanziario del prossimo triennio come “redatto sulla falsariga di quello precedente, con percentuali di riscossione alquanto alte che difficilmente verranno raggiunte”. Il Bilancio di previsione è stato approvato con i 7 voti del gruppo di maggioranza e il voto contrario dei 4 Consiglieri di minoranza.