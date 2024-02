A Canicattini Bagni la differenziata si digitalizza

L’amministrazione comunale ha deciso di adottare l’app “Junker” per aiutare i cittadini a gestire i rifiuti in maniera corretta e sostenibile. Ecco tutte le funzionalità del nuovo strumento

CANICATTINI BAGNI – A Canicattini Bagni la raccolta differenziata si digitalizza. La svolta è rappresentata dall’uso dell’applicazione per la raccolta differenziata “Junker”, già presente in più di 2mila Comuni del nostro Paese, che ogni giorno aiuta 3 milioni di italiani a gestire in modo corretto e sostenibile i propri rifiuti. La decisione di adottare il nuovo sistema è stata presa dall’amministrazione comunale, su proposta dell’assessore alla Gestione della differenziata, Ivan Liistro.

Junker aiuta a ridurre notevolmente l’indifferenziato

“Fare una buona differenziata, conoscendo i rifiuti che possono essere conferiti – dichiarano il sindaco, Paolo Amenta, l’assessore Ivan Liistro, e le consigliere comunali, Claudia Monteforte e Sara Tomasi, del gruppo di lavoro che si è occupato dell’app -, aiuta a ridurre notevolmente l’indifferenziato che arriva in discarica con costi ormai inaccessibili per i Comuni, e quindi per i cittadini, vista la carenza di impianti e il loro trasferimento all’estero. Non solo, garantisce, altresì, una maggiore salvaguardia del bene prezioso che è l’ambiente. L’Innovazione tecnologia in questo settore è di grande aiuto perché fornisce, attraverso l’app Junker utilizzabile dai nostri telefoni cellulari, e quindi accessibile a tutti, le informazioni necessarie permettendo al cittadino di non sbagliare, di interagire con il Comune e con l’impresa Traina srl incaricata del servizio di raccolta porta a porta, sentendosi così protagonista della pulizia della città”.

Con Junker una guida per differenziare senza errori

Per i cittadini (l’uso di Junker è gratuito) vi saranno numerosi benefici. Una volta scaricata l’app sul proprio smartphone avranno sempre a portata di mano una guida completa e attendibile per differenziare senza errori, in quanto Junker riconosce i rifiuti dal codice a barre. Infatti, grazie a un database interno di oltre 1 milione e 800mila prodotti, l’app riconosce gli imballaggi dal loro codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito.

Con la geolocalizzazione le informazioni in base al territorio

E, poiché le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app, grazie alla geolocalizzazione, è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente, in questo caso Canicattini Bagni, ma è utile anche quando ci si sposta in un altro Comune, per lavoro o vacanza, evitando così di essere multati. Sempre grazie a Junker i cittadini potranno avere informazioni sull’isola ecologica (centro di raccolta) del Comune di Canicattini Bagni sulla Sp 14 “Maremonti”, sul calendario giornaliero della raccolta differenziata porta a porta, sul calendario dello spazzamento stradale con le varie date per ogni via cittadina, con la possibilità di attivare le notifiche, che ogni sera ricordino la raccolta del giorno dopo.

Man mano che i cittadini di Canicattini Bagni inizieranno a usare l’app, scopriranno come rendere la sostenibilità un’abitudine quotidiana. I vantaggi per la collettività saranno ambientali, in termini di salvaguardia, tutela del territorio e riduzione della Co2 in atmosfera, ma anche economici, perché una raccolta differenziata più pulita significa minori costi di gestione dei rifiuti per i Comuni e più introiti provenienti dai Consorzi delle materie.