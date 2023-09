Canicattini Bagni spinge sulla differenziata

Annunciate alcune novità sul conferimento rifiuti a partire dal nuovo piano di raccolta porta a porta: “Cambiamenti necessari per ridurre al minimo le attività delle discariche”

CANICATTINI BAGNI (SR) – Il Comune di Canicattini Bagni ha intenzione di potenziare al massimo la raccolta differenziata dei rifiuti. A tal proposito, l’Amministrazione ha comunicato alcune modifiche al calendario del “porta a porta” per quanto riguarda le utenze domestiche al fine di migliorare il servizio e aumentare il livello di differenziazione, riducendo principalmente lo smaltimento in discarica, e con esso anche gli alti costi di conferimento, della frazione indifferenziata (secco non differenziabile) che da due volte la settimana passa ad una sola volta, il venerdì.

Ad annunciare il nuovo Piano di raccolta deciso dall’Amministrazione comunale del sindaco Paolo Amenta, l’assessore alla Gestione dei rifiuti e della Differenziata, Ivan Liistro, in concomitanza con l’entrata in servizio, per i prossimi sette anni, della nuova impresa che si è aggiudicata la gara di raccolta e smaltimento dei rifiuti, la Traina srl di Cammarata.

Il calendario della raccolta differenziata

Dal 2 ottobre 2023, pertanto, la modifica principale al calendario per le utenze domestiche si traduce nella riduzione della frequenza di raccolta della sola frazione dell’indifferenziata, che non avverrà più in due giorni la settimana, lunedì e venerdì, ma solo il venerdì insieme a “pannolini e pannoloni” e non più con le lattine che invece verranno raccolte il giovedì con la plastica.

Nessun cambiamento, invece, per quanto riguarda l’organico, confermato tre volte la settimana, lunedì – mercoledì – sabato, e come sempre il mercoledì in aggiunta al vetro, mentre il martedì con carta e cartone si possono conferire anche “pannolini e pannoloni”.

“Un cambiamento necessario – afferma l’assessore Ivan Liistro – che tende ad accrescere ancora di più il già buon livello di differenziazione raggiunto, il 71 percento ad agosto, che deve avere l’obiettivo di ridurre quanto più al minimo i rifiuti indifferenziati da conferire in discarica, i cui costi, purtroppo, vista anche la carenza di impianti, non solo lievitano ma si riversano sulle bollette dei cittadini. Obiettivo facilmente raggiungibile se si alza l’attenzione sul corretto conferimento dei rifiuti che si devono riporre nella frazione indifferenziata. Per questo stiamo rilanciando ancora una volta la campagna di sensibilizzazione attraverso degli spot video che circoleranno sul nostro sito e sulle pagine social, in modo da raggiungere quante più persone possibili, per consigliarle a differenziare meglio e bene. Inoltre, sono in consegna, casa per casa, le locandine con il nuovo calendario della raccolta differenziata per le utenze domestiche e l’attivita dell’Isola Ecologica, con orari e rifiuti che si possono conferire. Più in la, appronteremo con l’Ufficio Igiene Ambientale e con l’impresa che gestisce il servizio, la Traina srl, un nuovo calendario anche per le utenze commerciali”.

L’isola ecologica sulla Maremonti aperta tutti i giorni

Non subiscono variazioni la raccolta degli indumenti usati, fissata al primo martedì del mese, e l’attività dell’Isola ecologica (Ccr) sulla Maremonti, aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 con esclusione del martedì aperta solo dalle ore 15:30 alle 17:30, dopo possono essere conferiti, con esclusione della parte indifferenziata, gli ingombranti, materiali ferrosi, lattine, elettrodomestici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, pile esauste, legno, plastica, vetro, carta e cartoni, farmaci scaduti, indumenti usati, pannolini e pannoloni, e anche l’organico.

Da ricordare che, contrariamente alle abitudini, materiali come plastica, alluminio, vetro, etc, anche se sporchi vanno conferiti per tipologia e non inseriti tra gli indifferenziati.

Come sempre, in caso di festività infrasettimanale, il servizio di Raccolta non verrà effettuato, e in caso di due giorni consecutivi (es: Natale e Pasqua o altra festività di più giorni), il servizio verrà svolto in una sola delle due giornate consultabili sul sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Igiene Ambientale comunale al numero 0931 540230.