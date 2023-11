Canicattini-Greccio, un patto nel nome del Presepe

Firmato un accordo di fratellanza all’insegna della devozione per la Natività tra la città siciliana e il comune rietino, dov’è nata la rappresentazione voluta da San Francesco. Il sindaco Amenta: “Per noi è un orgoglio”

GRECCIO (RI) – Sottoscritto un “Patto di fratellanza” tra il Comune di Canicattini Bagni e quello di Greccio, sui monti Sabini, in provincia di Rieti noto in tutto il mondo per la nascita del primo Presepe ad opera di san Francesco d’Assisi nel 1223.

Un Patto tra Comuni nel segno della pace

Due comunità, Greccio e Canicattini Bagni, unite nel segno della devozione e nel messaggio spirituale e di pace che scaturisce dal Presepe, nell’anno e nel mese in cui si festeggiano gli ottocento anni della prima sacra rappresentazione della Natività. La decisione di sottoscrivere il Patto è stata presa lo scorso maggio a Canicattini Bagni dai sindaci dei due Comuni, Paolo Amenta ed Emiliano Fabi, in occasione della visita di quest’ultimo nella cittadina isolana ospite del locale museo Tempo dove si trova un’ampia sezione dedicata proprio al Presepe.

Alla cerimonia di sottoscrizione del “Patto di fratellanza”, svoltasi a Greccio, hanno preso parte per conto del Comune di Canicattini Bagni e del Sindaco Paolo Amenta, il Presidente del Museo Tempo, l’etnoantropologo Paolino Uccello, il vice presidente, Tanino Golino, Loredana Amenta, Salvatore Petruzzelli e Cettina Uccello dei Servizi di ricerca e inventariazione, Servizi turistici e didattici della struttura museale canicattinese, e per il Comune di Greccio il vice sindaco, Fiorenzo Marchetti, l’assessore Simonetta Francucci, il vice presidente del comitato Gemellaggi, Alessio Valloni, Maurizia Liorni e i componenti del comitato, i consiglieri comunali Aurora Caprioli e Alessio Ciferri, Padre Pasquale Veglianti parroco di Greccio e di Limiti di Greccio e Padre Stefano del santuario del Presepe.

Greccio, città simbolo del messaggio di pace

“È per noi motivo di orgoglio l’aver sottoscritto il ‘Patto di fratellanza’ con una comunità e con la città simbolo del messaggio di pace che la Natività e il Presepe trasmettono così come l’ha voluto san Francesco d’Assisi – ha dichiarato il sindaco, Paolo Amenta -. Ringrazio il sindaco e collega Emiliano Fabi e naturalmente il museo Tempo che ci hanno offerto questa opportunità nata dai rapporti culturali tra la nostra struttura museale e i frati del santuario del Presepe della cittadina reatina. Questo ‘Patto di Fratellanza’ tra le nostre comunità non è legato solo da devozione e fede, ma rappresenta anche il proseguo di un comune percorso di sviluppo sostenibile, valorizzazione e promozione del ricco patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico dei rispettivi territori”.

“Un’esperienza veramente ricca di valori culturali, umani e spirituali, e di questo ringraziamo tutti, ad iniziare dal sindaco Emiliano Fabi, la Giunta, il comitato Gemellaggi, i consiglieri, i Frati del santuario e quanti ci hanno seguito e stato vicini in questo importante atto sottoscritto – hanno detto Paolino Uccello e Tanino Golino – . A Greccio abbiamo portato i saluti del Sindaco Paolo Amenta e di tutta la comunità canicattinese, adesso stretta in questo legame di fratellanza con la comunità dove è nato il Presepe ed è stata rappresentata per la prima volta la Natività”.

La delegazione canicattinese ha fatto conoscere alla comunità di Greccio, Canicattini Bagni, il suo Liberty, l’amore per la musica e le sue risorse storico, artistiche, culturali ed enogastronomiche.