Cantieri ferroviari siciliani ancora una volta minacciati

Un altro cantiere ferroviario in Sicilia ha subito un gesto criminale

Un altro cantiere ferroviario in Sicilia ha subito un gesto criminale. Prima si ricorda l’episodio di qualche settimana fa, quando un escavatore in un cantiere ferroviario per il raddoppio della linea Palermo-Catania è stato dato alle fiamme. Per tale azione è intervenuta anche la Commissione Antimafia dell’Ars e ancora adesso le indagini sarebbero in corso.

Stamani, invece, dei ladri sono stati colti dalla polizia stradale dopo un furto di una grossa quantità di rame in un cantiere ferroviario a Enna.

Il furto nel cantiere ferroviario

Rubano circa 200 chili di rame ma vengono immediatamente fermati dalla polizia stradale. È accaduto a Centuripe, in provincia di Enna, dove due persone si sono introdotte in un cantiere ferroviario per compiere il furto.

Ricevuta la segnalazione, la centrale operativa compartimentale ha diramato una nota di ricerche di un furgone di colore bianco con due soggetti a bordo che si erano appena resi responsabili del furto di una notevole quantità di rame, specificando il numero di targa del veicolo e che questo, dopo il furto, era stato visto imboccare l’autostrada A19 in direzione Catania.

Gli agenti della sezione della polizia stradale di Catania hanno intercettato il furgone appena uscito dall’autostrada, e lo hanno fermato in viale Di Gregorio. All’interno del veicolo è stato trovato il prezioso materiale prelevato dal cantiere e diversi arnesi necessari a compiere quel tipo di reato: tronchesi tagliacavi, palanchino, strumenti da taglio per metalli. I due fermati sono stati denunciati per furto aggravato e il possesso degli arnesi utilizzati. La refurtiva è stata restituita così al legittimo proprietario.

Immagine d’archivio