Cantieri scuola, Pec galeotta, Marianopoli chiede chiarezza

Numerosi Comuni nisseni e del messinese non avrebbero ricevuto il bando per l’attivazione del servizio. Il sindaco Salvatore Noto: a tutti sia concessa l’opportunità di partecipare a questa attività

MARIANOPOLI (CL) – L’Amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Salvatore Noto è intervenuta nei giorni scorsi per fare chiarezza sulla questione legata ai Cantieri scuola e alle istanze comunali per accedere ai fondi riservati tramite bando pubblicato dalla Regione.

I Cantieri scuola, non sono altro che aree di lavoro temporanee, le cui finalità di messa in sicurezza e/o di salvaguardia di un bene, di studio, indagine e conoscenza, ecc.. si realizzano attraverso la messa in campo di attività formative teorico-pratiche. L’attività di un Cantiere scuola, concepita in funzione della formazione attiva dei partecipanti, si realizza sulla base di ricerca interdisciplinare, pluralità degli apporti tecnico-scientifici, progettazione partecipata ed intervento coordinato di soggetti diversi, rendendola molto utile ed importante ai fini della formazione di nuovo professionisti e lavoratori del settore. Le proposte di formazione attiva attraverso canteri-scuola hanno infatti come destinatari in primo luogo allievi di scuole e università, scuole di alta formazione, enti di ricerca, corsi di avvio alle professioni nel campo del recupero e della manutenzione dell’edilizia storica e del patrimonio culturale.

Dopo la pubblicazione dell’elenco dei Comuni che avevano provveduto a fare istanza di manifestazione d’interesse per l’attività dei cantieri-scuole, avvenuta il 29 Settembre 2022, ci si è resi conto che moltissimi Enti non avevano ricevuto alcuna comunicazione formale in merito al relativo bando, che alcuni avevano invece ricevuto tramite Pec il 23 agosto. Proprio per questo, molti primi cittadini, tra cui il sindaco appunto il primo cittadino di Marianopoli e altri colleghi della provincia di Messina, hanno stilato un documento di protesta, indirizzato agli uffici regionali con la richiesta di riapertura dei termini del bando, con contestuale aiuto dell’Anci Sicilia che ha subito sposato la causa.

Il mese scorso, molti primi cittadini della provincia di Messina e il sindaco di Marianopoli hanno quindi ufficialmente firmato la richiesta indirizzata alla Regione Sicilia e solo due giorni dopo, dall’ufficio comunale di Marianopoli è partita una missiva firmata stavolta da moltissimi primi cittadini nisseni, anch’essi all’oscuro del bando per i Cantieri scuola.

“Abbiamo ricevuto molte critiche – ha affermato Salvatore Noto – per la mancata iscrizione al bando d’interesse per il progetto Cantiere scuola ed è stato quindi necessario chiarire la nostra posizione. Moltissimi sindaci delle province di Caltanissetta e Messina non hanno ricevuto alcuna Pec dalla regione Sicilia e il nostro Comune si è impegnato dal primo momento per far sì che a tutti fosse concessa l’opportunità di partecipare a un’attività così importante per la comunità”.

“Non accettiamo strumentalizzazioni – ha concluso Noto – e speriamo in una risposta celere da parte degli uffici regionali”.