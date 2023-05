Cantine Aperte 2023, il programma: ecco dove andare in Sicilia

Un appuntamento imperdibile per gli addetti ai lavori ma anche per i winelover e tutti coloro che amano andare alla scoperta del territorio siciliano

Cantine Aperte, evento imperdibile per chi ama conoscere il mondo del vino andando direttamente sul luogo in cui vengono prodotte le etichette preferite.

In questo articolo, abbiamo preparato per voi, una mini-guida che vi aiuterà a scegliere tra i tanti eventi organizzati in Sicilia, quello più adatto alle vostre esigenze.

Cosa è Cantine Aperte

Cantine Aperte è una manifestazione che si svolge annualmente in Italia ed è dedicata al mondo del vino. Questo evento offre ai visitatori l’opportunità di scoprire e degustare i vini prodotti dalle cantine italiane.

La manifestazione Cantine Aperte ha inizio nel 1993 ed è organizzata dal Movimento Turismo del Vino, che rappresenta i principali territori vitivinicoli italiani. Si tiene solitamente nell’ultima domenica di maggio, ma in alcuni territori viene estesa per un intero fine settimana.

Come si svolge Cantine Aperte

Durante Cantine Aperte, le cantine vinicole di tutta Italia aprono le loro porte al pubblico. È un’occasione unica per esplorare i vigneti, visitare le cantine e imparare di più sul processo di produzione del vino. Gli enologi e gli esperti del settore sono presenti per spiegare le diverse fasi della vinificazione e rispondere alle domande dei visitatori.

La degustazione dei vini in Cantina

Una parte importante di Cantine Aperte è la degustazione dei vini. I partecipanti possono assaggiare una vasta selezione di vini locali, comprendenti varietà e tipologie diverse. È un’opportunità per scoprire i sapori unici dei vini italiani e apprezzarne la varietà e la qualità.

Il programma di Cantine Aperte in Sicilia

Ecco l’elenco Cantine che hanno aderito al Movimento Turismo del vino per la regione Sicilia: