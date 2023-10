Caos al Grande Fratello: Fiordaliso a rischio squalifica

Secondo quanto trapelato sui social Fiordaliso si sarebbe macchiata di un comportamento che potrebbe costarle la squalifica dal gioco.

Clamoroso al Grande Fratello.

Secondo quanto trapelato sui social, infatti, Fiordaliso si sarebbe macchiata di un comportamento che potrebbe costarle la squalifica dal gioco.

La cantante avrebbe, con uno scivolone, proferito la N-world, suscitando l’indignazione del web.

“Lavoro come un ne**o tutto il giorno“ la frase di Fiordaliso durante una conversazione avvenuta in mattinata con Rosy Chin.

Il mondo dei social è insorto subito, chiedendo a gran voce la squalifica della concorrente.

“Che schifezza – si legge – qui si che ci vuole veramente la squalifica. E vogliamo parlare di Rosy che se la ride, dopo aver fatto un discorsone sull’integrazione a Giuseppe perché non gli piace il sushi?”. “Per questo scivolone serve proprio la squalifica”. “Fiordaliso deve essere immediatamente squalificata per questa frase vomitevole e carica di razzismo. Spesso si chiedono squalifiche a caso per cacciare personaggi che stanno antipatici, ma questa è la volta in cui la squalifica è dovuta”.