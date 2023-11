Caos in classe a Trapani: rissa tra due alunni, prof interviene per dividerli e viene colpito

Due studenti sarebbero venuti alle mani in una scuola di Trapani: a farne le spese, suo malgrado, è stato un professore di francese

Un professore dell’Istituto tecnico “Sciascia-Bufalino” di Trapani avrebbe riportato la frattura del setto nasale dopo essere intervenuto per sedare la lite scoppiata tra due alunni in classe. I ragazzi oggi non erano in aula ma riuniti in palestra, in via XXI Aprile, per svolgere l’assemblea d’istituto. Ad un certo punto, tra due alunni dell’istituto, di cui minorenne, sarebbero volate parole grosse tanto da passare alle mani.

Il professore di francese voleva dividerli ma è stato centrato da un pugno

Vista la situazione, il professore di francese non ci ha pensato due volte e si è messo in mezzo ai due litiganti per cercare di dividerli. Ma nella colluttazione però si sarebbe beccato un pugno in pieno volto. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate. Sul posto è intervenuta la Polizia che ora sta indagando per stabilire l’esatta dinamica della vicenda.

