Capone (Ugl): “Nuove sfide attendono il mondo del lavoro”

Il segretario generale del sindacato in esclusiva ai microfoni del QdS. Dall'investimento di Enel Green Power nel territorio catanese alle complessa vertenza Pfizer

Segretario Capone, Enel Green Power ha firmato, di recente, con la Commissione Europea, un accordo di finanziamento per la fabbrica 3Sun di Catania, la quale creerà mille posti di lavoro sul territorio, finalizzati alla produzione di pannelli solari. Cosa ne pensa?

“Manifestiamo grande soddisfazione per l’investimento, che oltre a qualificare sempre più Catania come fulcro dell’attività economica ed elettronica dell’Etna Valley, identifica il territorio come polo industriale ad alto livello tecnologico e innovativo”.

Collegato all’attività della 3Sun, non possiamo non parlare della Transizione Energetica…

“È un argomento che seguiamo con grande attenzione, tenendo presente l’esigenza di attivare fonti rinnovabili per ottenere un’indipendenza energetica che consenta lo sviluppo del Paese. Infatti, poche settimane fa, Luigi Ulgiati, Vice Segretario Generale UGL, con l’UGL Chimici, ha organizzato a Catania un convegno di altissimo livello coinvolgendo le aziende etnee”.

Quindi, a Catania lo scenario industriale e occupazionale è roseo?

“A fronte dell’importante investimento della ST-MicroElectronics che prevede investimenti per 730 milioni, con importanti ricadute occupazionali, registriamo segnali preoccupanti da un colosso della chimica farmaceutica come la Pfizer. Non possiamo, peraltro, dimenticare le tante piccole e medie aziende, che anche su questo territorio hanno pagato il prezzo della pandemia, non avendo potuto fruire degli importanti investimenti riservati alle grandi aziende”.

In questo scenario, il ruolo del vostro sindacato qual è?

“Il confronto con le imprese e con le amministrazioni locali è lo strumento da usare, mentre da parte nostra dobbiamo essere in grado di schierare una classe dirigente all’altezza delle nuove sfide che attendono il mondo del lavoro. Proprio per questo, abbiamo avviato la stagione congressuale che mi vedrà candidato”.