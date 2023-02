Dal ladro d’auto al centro commerciale all’occupazione abusiva: controlli nel Catanese

Denunce e sanzioni in tutto il territorio di Misterbianco, in provincia di Catania: il bilancio degli ultimi controlli.

Nel quadro dei servizi disposti dal comando provinciale, i carabinieri della tenenza di Misterbianco, assieme ai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e con il supporto della polizia provinciale e locale, hanno realizzato un servizio di controllo delle attività commerciali e di contrasto dei reati contro il patrimonio.

Ecco il bilancio dei controlli.

Controlli a Misterbianco, i reati contestati

Gli operanti hanno denunciato un 22enne e la madre 37enne, del posto, ritenuti responsabili di ricettazione. I carabinieri li hanno trovati con 4 auto rubate.

Il ladro d’auto al centro commerciale

Sempre durante i controlli a Misterbianco, poi, i militari hanno eseguito un provvedimento cautelare per la sottoposizione agli arresti domiciliari nei confronti di un pregiudicato 28enne del posto, accusato di furto aggravato. Quest’ultimo, nell’ottobre del 2021, si sarebbe reso autore di più furti d’auto nel parcheggio di un noto centro commerciale. L’immediata attività investigativa dei militari, con l’attenta disamina delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha loro consentito di acquisire elementi indiziari validi per poter ragionevolmente identificare il presunto ladro, proprio nell’atto di rubare e poi abbandonare le auto, due fiammanti Fiat 500.

Ma vi è di più: il 28enne avrebbe anche rubato dei capi d’abbigliamento dall’auto rubata, vestiario che, poi, è stato trovato dai carabinieri in una perquisizione all’interno della sua abitazione.

Altri controlli

Nel corso del servizio, sono stati effettuati anche controlli alle attività artigianali, tra le quali un’officina meccanica nella frazione Montepalma che, a un esame della documentazione, è risultata essere abusiva per la mancata iscrizione alla Camera di Commercio e per l’omessa presentazione della SCIA. Per tali motivi al titolare dell’officina è stata elevata una sanzione di 5.164 euro con conseguente sequestro delle attrezzature e chiusura dell’attività e un’ulteriore sanzione di 173 euro per occupazione abusiva della sede stradale.

La contemporanea dislocazione di più pattuglie nel territorio, per garantire l’osservanza delle norme del Codice della Strada da parte degli utenti della strada, ha portato all’identificazione di 36 persone e al controllo di 26 veicoli con conseguente sanzioni per complessivi 4.296 euro e il fermo amministrativo per due di essi, mentre un uomo di 32 anni è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga.