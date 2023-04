Carburanti, arrivano ribassi soprattutto sul gpl: ecco i prezzi

Sul fronte quotazioni internazionali venerdì hanno chiuso in calo sia la benzina che il diesel

Sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti arrivano diversi ribassi, i cui effetti si vedranno sulle medie nei prossimi giorni.

Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia , Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del Gpl. Per IP e Tamoil registriamo ribassi di un cent/litro su benzina e gasolio. Per Q8 -2 cent/litro sulla benzina e -1 cent sul gasolio. Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,890 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,893, pompe bianche 1,885), il diesel a 1,770 euro/litro (invariato, compagnie 1,774, pompe bianche 1,759).

Il Gpl servito a 0,778 euro/litro (-3, compagnie 0,787, pompe bianche 0,767), metano servito a 1,659 euro/kg (-4, compagnie 1,651, pompe bianche 1,667), Gnl 1,542 euro/kg (-4, compagnie 1,536 euro/kg, pompe bianche 1,547 euro/kg). Sul fronte quotazioni internazionali venerdì hanno chiuso in calo sia la benzina che il diesel.