Carburanti, continua il calo dei prezzi: ecco le medie nazionali

Ancora in lieve aumento le quotazioni petrolifere, mentre continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa. La benzina self service in media nazionale continua a macinare nuovi minimi dell’anno, scendendo sotto 1,77 euro/litro, mentre il gasolio è poco sopra 1,73 euro/litro. Non si segnalano nuovi movimenti sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Le medie dei prezzi

Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti indicano: benzina self service a 1,768 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,768, pompe bianche 1,767), diesel self service a 1,732 euro/litro (-10, compagnie 1,733, pompe bianche 1,730). Benzina servito a 1,909 euro/litro (-6, compagnie 1,947, pompe bianche 1,833), diesel servito a 1,873 euro/litro (-10, compagnie 1,912, pompe bianche 1,796). Gpl servito a 0,717 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,708), metano servito a 1,450 euro/kg (-2, compagnie 1,457, pompe bianche 1,445), Gnl 1,417 euro/kg (invariato, compagnie 1,421 euro/kg, pompe bianche 1,413 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Quanto ai prezzi sulle autostrade, la benzina self service 1,855 euro/litro (servito 2,123), gasolio self service 1,828 euro/litro (servito 2,101), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,540 euro/kg, Gnl 1,447 euro/kg.