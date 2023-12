Scendono i prezzi dei carburanti, benzina self service su nuovi minimi anno: ecco le medie

Salgono le quotazioni petrolifere, scendono i prezzi dei carburanti. La benzina self service in media nazionale su nuovi minimi dell'anno

Salgono le quotazioni petrolifere, scendono i prezzi dei carburanti. Si ripete così il copione di ieri, con la benzina self service in media nazionale su nuovi minimi dell’anno a 1,77 euro/litro e il gasolio a 1,74 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di 0,5 centesimi sulla benzina e di 1,5 cent sul diesel, mentre per Tamoil un taglio di un centesimo al litro sul gasolio.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,773 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,773, pompe bianche 1,773), diesel self service a 1,742 euro/litro (-6, compagnie 1,742, pompe bianche 1,741). Benzina servito a 1,915 euro/litro (-3, compagnie 1,953, pompe bianche 1,840), diesel servito a 1,883 euro/litro (-5, compagnie 1,921, pompe bianche 1,806). Gpl servito a 0,717 euro/litro (-1, compagnie 0,725, pompe bianche 0,708), metano servito a 1,452 euro/kg (-3, compagnie 1,458, pompe bianche 1,448), Gnl 1,417 euro/kg (invariato, compagnie 1,420 euro/kg, pompe bianche 1,414 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,861 euro/litro (servito 2,127), gasolio self service 1,837 euro/litro (servito 2,107), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,540 euro/kg, Gnl 1,447 euro/kg.