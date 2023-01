Carburanti, Fegica: “Governo prenda coraggio a quattro mani e ritiri decreto”

“Il Governo prenda il coraggio a quattro mani e ritiri, sua sponte, il provvedimento. Non se lo faccia dire più da nessun altro: né dai benzinai, né dall’Antitrust e nemmeno dal voto del Parlamento Sovrano che si accinge ad esaminare il decreto cosiddetto “trasparenza”, in sede di conversione”. Lo dichiara il presidente della Fegica Roberto Di Vincezo, in un nota. “Sarebbe il modo migliore possibile – sottolinea – di chiudere questa triste vicenda ed il miglior viatico per l’apertura del tavolo di settore annunciato per febbraio, volto finalmente a mettere mano alle vere questioni che affliggono la distribuzione dei carburanti e che concorrono ad impedire ogni tentativo di riportare legalità, efficienza e prezzi contenuti”.