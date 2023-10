Carburanti: nuovi tagli a prezzi benzina, si “avvicina” a diesel

Con le quotazioni internazionali dei raffinati ieri ancora in calo, Eni taglia di ulteriori 2 centesimi il prezzo raccomandato della verde

Quarto calo consecutivo per la quotazione della benzina, terzo per il gasolio. Con le quotazioni internazionali dei raffinati ieri ancora in calo, Eni taglia di ulteriori 2 centesimi il prezzo raccomandato della verde. Interventi sulla benzina anche per Q8 e Tamoil, scese di 1 centesimo mentre Q8 taglia di due centesimi al litro sul gasolio. In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa della benzina risultano in lieve diminuzione, in leggero aumento quelle del diesel. Tornano dunque ad avvicinarsi i prezzi della benzina e quelli del gasolio: allo scorso febbraio risale l’ultima “inversione”, con il diesel più caro della verde.

Le medie dei prezzi

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia sull’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy la media della benzina self service è a 1,989 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,993, pompe bianche 1,980), diesel self service a 1,936 euro/litro (+1, compagnie 1,940, pompe bianche 1,928). Gpl servito a 0,713 euro/litro (+1, compagnie 0,723, pompe bianche 0,702), metano servito a 1,396 euro/kg (invariato, compagnie 1,405, pompe bianche 1,388), Gnl 1,272 euro/kg (+4, compagnie 1,264 euro/kg, pompe bianche 1,278 euro/kg).

I prezzi al servito

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,128 euro/litro (2,131 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,060 e 2,203 euro/litro (no logo 2,034). La media del diesel servito è ferma a 2,075 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 2,020 e 2,146 euro/litro (no logo 1,984).