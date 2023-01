Carburanti, ok confronto tra governo e gestori: sciopero congelato

Si è rivelato positivo l'incontro di oggi tra il governo e i gestori degli impianti dei carburanti: sciopero scongiurato

L’attesissimo incontro tra il governo e i gestori degli impianti dei carburanti si è rivelato “proficuo”.

A confermarlo è stato il presidente della Figisc, Bruno Bearzi, a seguito del summit con l’esecutivo a cui hanno preso parte il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il ministro delle Imprese Adolfo Urso.

Lo sciopero, paventato per il 25 e il 26 gennaio, è stato dunque congelato, in attesa di un nuovo incontro tecnico con il Governo in cui verranno affrontati tutte le tematiche emergenziali del settore.

Sindacati: “I rapporti col Governo si sono tranquillizzati: bozza decreto trasparenza sui prezzi dei carburanti non è definitiva”

“Lo sciopero è congelato. Siamo in attesa di capire quando il Governo ci convocherà. Hanno promesso nei prossimi giorni – spiegano i sindacati – L’incontro con il Governo è stato proficuo. Il Governo ha ascoltato le esigenze della categoria e siamo nella condizione di sentirci abbastanza soddisfatti. E’ stabilito a breve un nuovo incontro per far partire il tavolo tecnico ed emergenziale di settore che chiediamo da tempo. L’esecutivo ha messo sul tavolo il fatto che la bozza del decreto trasparenza sui prezzi che girava non è definitiva. Ci riserviamo di valutare. I rapporti con il Governo si sono tranquillizzati e abbiamo preso atto entrambi che ci sono state delle situazioni di non comprensione reciproca. C’è ora la massima collaborazione. Cercheremo di rendere positivo questo prossimo incontro”.