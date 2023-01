Carburanti, in Sicilia i prezzi più alti d’Italia: quanto costa fare rifornimento nell’Isola

Ancora prezzi dei carburanti elevati in Sicilia, dove si registrano costi tra i più salati del Paese. Ecco la mappa dei rincari siciliani.

Il caro carburante continua a preoccupare gli automobilisti italiani, costretti a fare i conti con i nuovi rincari a seguito del mancato taglio delle accise su benzina e diesel da parte del Governo. In molte città del Paese – e della Sicilia – fare rifornimento è diventato un vero e proprio salasso.

Secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo Economico ed elaborati dalla Staffetta, alle ore 8 di ieri su 15mila impianti, la benzina self service tocca quota 1,817 euro al litro, mentre il diesel si attesa a 1,871 euro/litro.

Carburanti, sfondati ancora i 2 euro al litro

Per quanto concerne il “servito”, i prezzi schizzano fino a toccare quasi i 2 euro al litro. Nel caso della benzina si parla di 1,957 euro/litro, mentre il diesel si posiziona a 2,011 euro/litro. Il metano servito è a 2,257 euro/kg, il Gnl a 2,623 euro/kg.

Lungo le autostrade italiane si “viaggia” ancora a costi elevati, con benzina e gasolio che sfondano nuovamente quota 1,9 euro al litro, mentre il metano vola fino ai 2,4 euro al kg.

Caro carburanti, in Sicilia prezzi alle stelle

La situazione rimane particolarmente “calda” in Sicilia. Secondo la mappa realizzata dal Codacons in merito all’incremento dei prezzi dei carburanti, l’Isola si conferma come la Regione più cara.

In particolare a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, per il gasolio si dovranno sborsare più di 2,7 euro al litro al servizio, mentre lungo l’autostrada Messina-Palermo per lo stesso carburante i viaggiatori potranno contare su un risparmio di una manciata di centesimi (2,622 euro al litro).

Per quanto riguarda la benzina, numeri elevati si registrano sull’isola di Lampedusa, dove fare rifornimento vuol dire mettere sul piatto 2,399 euro al litro. Per il gasolio, invece, è necessario spendere fino a 2,429 euro al litro.

Soltanto pochi giorni fa sull’isola di Vulcano, nelle Eolie, il prezzo del gasolio ha raggiunto quota 2,349 euro al litro al “servito” e 2,239 euro/litro per quanto riguarda la benzina.

Carburanti, lo scontro gestori-Governo

Nel frattempo è scontro aperto tra gestori e Governo. Per le giornate del 25 e del 26 gennaio hanno annunciato uno sciopero a seguito delle misure attuate dall’esecutivo sulla trasparenza dei prezzi che obbliga i gestori all’esposizione del prezzo medio nazionale.

Secondo le associazioni, il Governo sarebbe “a caccia di risorse per coprire le proprie responsabilità politiche, senza avere neppure il coraggio di mettere la faccia sulle scelte operate