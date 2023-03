Carburanti, prezzi benzina su, gasolio in calo: ecco le medie dei gestori

Prosegue la tendenza già registrata alla fine della scorsa settimana

Prosegue questa mattina la tendenza già registrata alla fine della scorsa settimana: benzina in aumento, gasolio in calo, sulla scia dell’analoga divergenza tra le quotazioni internazionali dei due prodotti. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e ridotto di due cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 si registra un ribasso di 0,5 cent/litro sulla verde e di 1,5 cent sul diesel.

Le media dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,855 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,857, pompe bianche 1,850), diesel a 1,784 euro/litro (-8, compagnie 1,787, pompe bianche 1,777). Benzina servito a 1,992 euro/litro (+1, compagnie 2,034, pompe bianche 1,911), diesel a 1,924 euro/litro (-8, compagnie 1,967, pompe bianche 1,839). Gpl servito a 0,795 euro/litro (-1, compagnie 0,801, pompe bianche 0,787), metano servito a 1,726 euro/kg (-5, compagnie 1,725, pompe bianche 1,726), Gnl 1,631 euro/kg (+1, compagnie 1,652 euro/kg, pompe bianche 1,615 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Quanto ai prezzi sulle autostrade si rileva: benzina self service 1,927 euro/litro (servito 2,191), gasolio self service 1,868 euro/litro (servito 2,139), Gpl 0,890 euro/litro, metano 1,787 euro/kg, Gnl 1,587 euro/kg.