Carburanti, prezzi in discesa: ecco le medie di benzina e gasolio

Scendono di nuovo con decisione i prezzi dei carburanti alla pompa: la benzina è a un passo dal minimo dell’anno toccato a metà maggio, il gasolio scende per la prima volta dai primi di agosto sotto 1,8 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,815 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,817, pompe bianche 1,812), diesel self service a 1,795 euro/litro (-5, compagnie 1,798, pompe bianche 1,789). Benzina servito a 1,957 euro/litro (-3, compagnie 1,996, pompe bianche 1,878), diesel servito a 1,936 euro/litro (-5, compagnie 1,978, pompe bianche 1,852). Gpl servito a 0,721 euro/litro (invariato, compagnie 0,729, pompe bianche 0,711), metano servito a 1,452 euro/kg (-1, compagnie 1,454, pompe bianche 1,451), Gnl 1,430 euro/kg (+4, compagnie 1,434 euro/kg, pompe bianche 1,427 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,904 euro/litro (servito 2,169), gasolio self service 1,882 euro/litro (servito 2,154), Gpl 0,849 euro/litro, metano 1,534 euro/kg, Gnl 1,472 euro/kg.