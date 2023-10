Carburanti, prezzo benzina e gasolio in calo: ecco le medie nazionali

Già venerdì il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati si era interrotto per la benzina ed era molto attenuato sul gasolio

Già venerdì il calo delle quotazioni dei prodotti raffinati si era interrotto per la benzina ed era molto attenuato sul gasolio. Dopo i drammatici eventi di sabato in Medio Oriente, il vento sui mercati petroliferi rischia di cambiare bruscamente. Ne è un primo segnale la quotazione del Brent, che venerdì ha chiuso sotto gli 85 dollari e già nelle prime ore di questa mattina è balzata sopra gli 87.

Le medie nazionali dei prezzi

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di 3 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di due cent/litro quelli del gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di 2 cent/litro su entrambi i prodotti. Per Tamoil -2 cent/litro sulla benzina e -4 cent sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,948 euro/litro (-27 millesimi, compagnie 1,949, pompe bianche 1,946), diesel self service a 1,917 euro/litro (-15, compagnie 1,919, pompe bianche 1,912). Benzina servito a 2,087 euro/litro (-26, compagnie 2,126, pompe bianche 2,009), diesel servito a 2,056 euro/litro (-14, compagnie 2,096, pompe bianche 1,974). Gpl servito a 0,718 euro/litro (+2, compagnie 0,727, pompe bianche 0,708), metano servito a 1,396 euro/kg (-1, compagnie 1,407, pompe bianche 1,387), Gnl 1,285 euro/kg (+1, compagnie 1,275 euro/kg, pompe bianche 1,292 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,026 euro/litro (servito 2,280), gasolio self service 2,001 euro/litro (servito 2,261), Gpl 0,854 euro/litro, metano 1,515 euro/kg, Gnl 1,292 euro/kg.